Отравление Навального: Байден осудил Трампа за отсутствие реакции

Кандидат в президенты США от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден считает неправильным то, что президент США Дональд Трамп не осудил отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте политика.

Байден отметил, что из-за бездействия Трампа Кремль чувствует себя безнаказанно, а Трамп вместо осуждения назвал Путина «потрясающим человеком», несмотря на назначение награды за головы американских военных в Афганистане и отравление Навального.

«Его молчание — это соучастие», — говорится в заявлении.

Байден считает, что ответственность за отравление навального лежит на России, поскольку на это указывает способ нападения на российского политика.

«Это признак российского режима, который настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или инакомыслия», — отметил он.

Кандидат в президенты США Байден подчеркнул, что, заняв пост главы государства, будет настаивать на привлечении Путина к ответственности, чего сейчас не делает Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил провести тест на наличие наркотиков в организме Джо Байдена перед дебатами 29 сентября. Кроме того, Трамп согласен также пройти подобную проверку.