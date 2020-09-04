Під Києвом сталася масова стрілянина біля ресторану: є поранені (відео)

В Українці Київської області сталася масова стрілянина біля місцевого ресторану.

Троє людей отримали поранення.

Про це повідомив Денис Ярославський у соцмережі.

Коло 20 чоловіків зайшли на літню терасу ресторану та влаштували стрілянину.

Після інциденту учасники стрілянини поїхали на автівках.

Троє потерпілих звернулись до медиків з пораненнями від травматичної зброї.

: stolychno.news

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