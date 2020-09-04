Під Києвом сталася масова стрілянина біля ресторану: є поранені (відео)

В Українці Київської області сталася масова стрілянина біля місцевого ресторану.
Троє людей отримали поранення.
Про це повідомив Денис Ярославський у соцмережі.
Коло 20 чоловіків зайшли на літню терасу ресторану та влаштували стрілянину.
Після інциденту учасники стрілянини поїхали на автівках.
Троє потерпілих звернулись до медиків з пораненнями від травматичної зброї.
: stolychno.news
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