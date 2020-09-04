Ученые назвали степень мутации коронавируса

Минимальный уровень мутации COVID-19 с декабря 2019 года позволяет предположить, что одной эффективной вакцины будет достаточно для борьбы с глобальной пандемией.

К такому выводу пришли биологи Армейского НИИ им. Уолтера Рида в США, передает сайт Американской ассоциации содействия развитию науки. Они установили, что геном коронавируса мутировал в основном случайно, а не по пути адаптации к человеку.

Чтобы охарактеризовать диверсификацию SARS-CoV-2 с начала пандемии, ученые исследовали 18 514 независимых последовательностей вирусного генома, взятых у людей в 84 странах, и просканировали их на наличие вариаций.

«Мы заметили, что частота мутации в D614G (участок последовательности генома SARS-CoV-2, по которому производится белок-шип вируса и за счет которого патоген проникает в клетку, – ред.) быстро увеличилась с начала эпидемии, но мы не смогли связать ее с конкретными адаптивными силами», – сказал Морган Роллан, руководитель программы вирусной генетики в научно-исследовательском институте.

«Разнообразие вирусов поставило под сомнение усилия по разработке вакцин против других вирусов, таких как ВИЧ, грипп и денге, но глобальные образцы показывают, что SARS-CoV-2 менее разнообразен, чем они», – добавил Роллан.

В отношении вакцины против коронавируса, то, по словам ученого, можно быть «осторожно оптимистичными».

Однако, как подчеркнул он, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять функциональные последствия мутации D614G в SARS-CoV-2.