Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД Беларуси

Сайт Министерства внутренних дел Беларуси взломали хакеры и объявили в розыск президента Александра Лукашенко, который занимал пост главы государства пять сроков подряд.

Скриншот с сайта МВД опубликовало белорусское издание «Наша Нива» в Telegram.

На сайте написали, что Лукашенко обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь.

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД «Наша Нива» в Telegram

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси «Наша Нива» в Telegram