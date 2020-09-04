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Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД Беларуси

04.09.2020

Сайт Министерства внутренних дел Беларуси взломали хакеры и объявили в розыск президента Александра Лукашенко, который занимал пост главы государства пять сроков подряд.

Скриншот с сайта МВД опубликовало белорусское издание «Наша Нива» в Telegram.

На сайте написали, что Лукашенко обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь.

Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД «Наша Нива» в Telegram

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси «Наша Нива» в Telegram

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