Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД Беларуси

Сайт Министерства внутренних дел Беларуси взломали хакеры и объявили в розыск президента Александра Лукашенко, который занимал пост главы государства пять сроков подряд.
Скриншот с сайта МВД опубликовало белорусское издание «Наша Нива» в Telegram.
На сайте написали, что Лукашенко обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь.
Также хакеры объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.
Лукашенко объявили в розыск на сайте МВД «Наша Нива» в Telegram
Хакеры взломали сайт МВД Беларуси «Наша Нива» в Telegram