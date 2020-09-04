Глава Минобразования не смог назвать количество учителей в Украине

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет ошибся с количеством учителей в украинских школах, заявив, что их 123 тысячи вместо 440 тысяч.

В эфире программы «Право на владу» на «1+1» обсуждался вопрос предоставления финансов на средства защиты для школ.

На вопрос ведущей о том, сколько в стране учителей, Шкарлет заявил, что их 123 тысячи. Его сразу же поправили, уточнив, что количество учителей в Украине составляет 440 тысяч.

«440 тысяч. Временно исполняющий обязанности министра не знает количество учителей», – пристыдили чиновника в студии.