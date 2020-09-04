Онколог назвал занятие, способное обеспечить защиту от рака

Кандидат медицинских наук, врач-окнолог Иван Карасев назвал занятие, способное обеспечить профилактику рака мужчинам и женщинам. По его словам, людей от развития раковых заболеваний защищает регулярная половая жизнь.

В своем Instagram онколог пояснил, что некоторые виды рака являются гормонозависимыми. Налаженная, регулярная интимная жизнь помогает поддерживать стабильный гормональный уровень – этот фактор обеспечивает защиту от развития подобных форм онкозаболеваний.

В частности, у женщин такое занятие предотвращает образование злокачественных опухолей молочных желез.

Что касается мужчин, им оно способное обеспечить защиту от рака простаты.

«Среди факторов развития рака предстательной железы выделяются застойные явления, хроническое воспаление, ожирение. Регулярная половая жизнь помогает мужчинам от проблем с весом, вдобавок эякуляция служит эффективной профилактикой застоя», — отметил онколог.

В целом, сказал Карасев, «рак не любит» здоровый образ жизни и физические нагрузки. Он особенно настоятельно рекомендует воздерживаться от употребления жареного мяса и мясных переработанных продуктов, при усвоении которых выделяются вторичные желчные кислоты, воздействующие на стенку толстой кишки, способствуя развитию воспаления и рака.

: Новости Ю