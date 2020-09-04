Рейдерські схеми київського депутата Борозенця

У депутата Київської міськради Максима Борозенця з іміджем все склалося вдало: учасник АТО, палкі слова про патріотизм та ура-національні гасла.

А от зі статками склалося не так ладно. Весь час не вистачає грошей на утримання озброєних тілоохоронців, автопарку дорогих машин, численної рухомості і нерухомості, туристичних вояжів, брендового гардеробу, інформаційної підтримки. І тоді Максим Борозенець знаходить для себе єдино можливий варіант: відбирати підприємства у колишніх партнерів, які йому вірили і довіряли.

Ось як це відбувається.

«Шаріковський» рецепт збагачення

Навіть при чудовій бізнес-ідеї без грошей справа не зрушиться з місця — люди об’єднують свої ресурси, щоб ідея запрацювала. Таке об’єднання, як правило, базується на взаємній довірі. В 2017 році Максим Борозенець підступно скористався довірою партнерів, коли робилися внески в матеріальну базу нового вінницького підприємства «Гранд-Пак» з виготовлення упаковки сільськогосподарської продукції. Борозенець обіцяв внести свою частку коштів, але згодом. Партнери по «Гранд-Паку» йому повірили, вдарили по руках, зареєстрували рівні частки кожного засновника і почали працювати. Реєстрація на довірі стала фатальною для партнерів Борозенця, бо почався зворотній відлік захоплення «Гранд-Паку». Депутат Київради Борозенець намітив «шаріковський» сценарій: «віджати» і швидко перепродати чуже майно. А партнерів, які робили найбільші внески у розвиток «Гранд-Паку», лишити без підприємства і без грошей.

Пошуки «правильного» реєстратора привели в Оратів

ТОВ «Гранд-Пак» зареєстровано 19 січня 2017 року. Усі питання виробничого і фінансового характеру вирішувалися шляхом зборів власників з рівними правом голосу. Все змінилося в березні 2020 року після появи жмеринської контори-клона «Гранд-Пак +».

Фірма «Гранд-Пак+» перереєстрована з фірми «Кутас-Інвест». І тут з’являється київський слід рейдерів: засновником і директором «Кутас-Інвесту» числиться киянин Роман Полуян. Це не звичайний чоловік-трудяга, який тягне на собі аж 83 (!) підприємства. Це чоловік головної спеціалістки Державної Архітектурно-будівельної інспекції України. Максим Борозенець має дуже тісні зв’язки з корумпованими працівниками архітектурної інспекції – там керували його куми і, фактично, поплічники рейдерських намірів київського депутата.

Максим Борозенець сфальсифікував зміну директора вінницької фірми «Гранд-Пак» і протокол з продажу всього майна фіктивній конторі «Гранд-Пак +» на загальну суму 33 млн 495 тис. грн. До речі, у декларації київський депутат записав позичку втаємниченій юридичній особі на суму 17 млн 569 тис. грн. Це орієнтовно становить половину виручки від затіяного продажу вінницького підприємства. Правоохоронним органам слід звернути на це увагу. Скоріше за все, це вигадана позичка, записана на одну із фірм Романа Полуяна, а бо ж напряму на «Гранд Пак +». По факту маємо шахрайський умисел: видати чуже майно за своє, продати його, а потім записати в декларації як «повернений» борг.

Спроба продати все майно вінницького підприємства «Гранд-Пак» з найшвидшим перепродажем фіктивній «Гранд-Пак+» сталася 17 липня 2020 року. На той день були призначені Загальні збори чотирьох власників «Гранд-Пак». На збори, які фактично не відбулися, Максим Борозенець їхати не збирався. Натомість у супроводі озброєної охорони до Вінниці направив юристів-гастролерів. Вони мали на руках «липовий» протокол зборів з готовими рішеннями по заміні директора та продажу всіх активів. Ці сумнівні операції після кількох невдалих спроб провів реєстратор Оратівського району Ларіонов Дарюс Леонідович. Цей реєстратор із характерним іменем вже не раз потравляв до суду за вчинення неправомірних реєстраційних дій. Потік судових тяжб на цього діяча не припиняється роками. Більше того, Мін’юст вже позбавляв Ларіонова права доступу до відповідних реєстрів. Але глобальне «рішалово», конвертоване у дзвінку монету, відкривало йому можливості для подальших зловживань.

На кону стояло 33 млн гривень, які Максим Борозенець замислив привласнити, тож реєстратору Дарюсу Ларіонову на дарунок не поскупився. Ліцензований реєстратор поспіхом вніс суттєві зміни у відповідні реєстри, чим відкрив завершальний етап зухвалого грабежу. І лише заява до Національної поліції спинила фінансовий бандитизм, який Максим Борозенець замислив давно і намагався реалізувати.

Чергова спроба Максима Борозенця забрати чуже підприємство закінчилася провалом. Роком раніше йому не вдалося відібрати ягідне підприємство «Фруктона-ВН». Яка для цього була вигадана схема київським депутатом-рейдером читайте в наступних публікаціях.