Прокурор не з’явився на розгляд власної апеляції у справі про пограбування краматорського фермера

У середу, 2 вересня 2020 року, було зірвано розгляд Донецьким апеляційним судом кримінального провадження щодо двох підозрюваних у причетності до розбійного нападу (ч.4 ст.187 КК України) на будинок краматорського підприємця Аліка Чалдаканяна — Геннадія Артамонова та організатора злочину Романа Чотаняна. Про це повідомляє джерело Dетектив-Info та підтверджується відомостями ресурсу «Судова влада».

Згідно із ними, відповідні слухання було перенесено через неявку представника прокуратури Донецької області (Вікторії Крамаренко) та адвокатів підозрюваних. Як наслідок, розгляд апеляції на раніше обраний запобіжний захід Артамонову у вигляді арешту з можливістю сплати застави наразі призначено на 9 вересня, а стосовно Чотаняна — на 7 вересня.

(Роман Чотанян)

(Геннадій Артамонов)

У розпорядженні Dетектив-Info опинилося відео спроби здійснити судовий розгляд справи щодо організатора скандального розбою — Романа Чотаняна, датоване 2 вересня. З нього випливає, що достойник, арештом якого раніше хизувалися в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції, перебуває на волі після сплати визначеної судом першої інстанції застави в розмірі 168 тис. грн.

Разом з іншим затриманим грабіжником — Артамоновим, Чотанян перебуває на волі. Він категорично заперечував щодо розгляду апеляційної скарги на раніше обраний йому запобіжний захід. Зрештою, служителі Феміди, з урахуванням неявки прокурора, перенесли слухання.

Раніше Dетектив-Info розповідав, що Чотаняна та Артамонова за вказівкою високопосадовців силових структур відпустили одразу ж після затримання всієї групи нападників на домівку краматорського фермера. Під вартою опинилися тільки троє виконавців злочину — Ігор Грицюк, Андрій Куліченко та Арсен Григорян.

Через відверте зволікання розслідуванню резонансного провадження, що начебто «коштувало» зловмисникам 50 тис. дол., згодом було призначено службові перевірки, внаслідок яких позбулися посади очільники Управління стратегічних розслідувань поліції Донеччини — Максим Левітов та Олександр Гаріпп.

(Зліва направо Максим Левітов, Максим Садовий та Олександр Гаріпп)

Окрім того, внутрішня безпека ініціювала перевірку щодо відповідальних працівників прокуратури. Зокрема, питання виникли до першого заступника Краматорської місцевої прокуратури Максима Садового.

Після оприлюднення подробиць цієї історії на сторінках Dетектив-Info, одне з регіональних видань Краматорську оприлюднило дві сторінки з висновків службового розслідування стосовного Садового та інших прокурорів. Згідно із ними, участь у злочинній змові першого заступника керівника місцевої прокуратури та його колег «ревізори» не змогли документально довести та вважають не підтвердженою.

Поряд із цим, Генеральна інспекція ГПУ виявила низку інших порушень, через що вийшла з клопотаннями щодо позбавлення 10% премії очільника Краматорської місцевої прокуратури Костянтина Хорса та одного з його підлеглих — прокурора Олексія Ясинського.

(Костянтин Хорс)