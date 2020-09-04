Карантин? Только не для Хромаева с Ефросининой

В то время, когда вся страна сидит на карантине, мелкий бизнес терпит колоссальные убытки, а в стране ежедневно увеличивается количество заболевших коронавирусом, Мария Ефросинина со своим мужем, Тимуром Хромаевым, веселиться ночи напролет.

25 июля 2020 года, свой день рождения отмечал известный украинский бизнесмен Олег Калашников (владелец сети клиник «Добробут»).

Празднование проходило в закрытом загородном комплексе “Shelest”, а гостей торжества развлекали Светлана Лобода и Ольга Полякова.

Среди гостей мультимиллионера Калашникова была супружеская пара Ефросинина/Хромаев, которые, судя по фото, неплохо «расслабились». Видимо алкоголь в больших дозах препятствует развитию COVID-19.

Напомним, за нарушение карантина предусмотрены значительные штрафы, но этот факт вряд ли пугает пару, которая регулярно декларирует миллионные заработки.

Супруги выглядели потрясающе и очень стильно. Известная телеведущая и обладательница ордена «За заслуги» III степени «выгуляла» новую сумочку Dior за 115 тыс гривен. Стоит напомнить, что муж Марии Ефросининой, глава Национальной комисси по ценным бумагам и фондовому рынку, как госслужащий, обязан декларировать имущество, стоимость которого превышает 50 прожиточных минимумов(на 1 января 2020 прожиточный минимум составляет 2027 гривен), но сумочку задекларировать забыл.

К слову, нарушение антикоррупционного законодательства уже норма для Тимура Хромаева, а предписания Национального агенства по вопросам предотвращения коррупции стало для супругов неотьемлемой частью жизни.

Автор: Максим Никитин