Шабунін: У Зеленського брешуть, президент єдиний, хто може ініціювати ліквідацію суду

Офіс президента зробив заяву у відповідь на нашу з колегами акцію щодо покривання Зеленським «судді» Вовка.

Якщо коротко: презумпція невинуватості, і президент не має повноважень зробити щось із Вовком та ОАСК.

Почнімо з «тупо не має повноважень». Це брехня. Президент єдиний, хто може ініціювати ліквідацію суду, наприклад ОАСК (ч. 2 ст 19 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»).

Зеленський вже рік законопроєкт не подає.

Спочатку про це Зеленському нагадала Євгенія Моторевська на його ж пресконференції, а потім ми провели окрему акцію під ОП, яку всі ключові медіа висвітлили.

Тому історія «тупо не має повноважень» – відверта, нахабна брехня. Або це чергова підстава «рускіх», які руками голови Офісу та його замів рулять президентом України.

Щодо презумпції невинуватості, то нагадаю, що на пресконференції Авакова у справі Шеремета Зеленський заявив у бік затриманих волонтерів, цитую: «Ймовірні вбивці сьогодні були затримані”.

Тобто для «судді» Вовка – презумпція невинуватості, а для волонтерів – «ймовірні вбивці».

У мене все.