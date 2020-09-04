MONATIK представил мюзикл с популярными артистами и поразил сеть

Мультиартист MONATIK представил мюзикл нового времени “Ритм”, в котором главные роли исполнили Вера Брежнева, группа “Время и Стекло”, Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.

Соответствующее видео в стиле 2000-х было опубликовано на официальном YouTube-канале MONATIK’а. Так, все события сюжета происходят в месте, которое называется “Ритм”.

“Мюзикл – это давняя мечта, ведь там есть все, что я так люблю, музыка, танцы, ритм, юмор, стиль, яркие локации и бесконечно талантливые артисты. Мне бы очень хотелось, чтобы люди, которые посмотрят этот мюзикл отвлеклись от повседневных проблем и серых мыслей в голове, вспомнили о том, что есть место для радости, праздника и танца”, – поделился MONATIK.

Так, артист не только сыграл в мюзикле, но и стал его сценаристом. Поклонники пришли в восторг от его видеоработы.

“Еще раз убеждаюсь, что Монатик – гений современности. Смотрел на одном дыхании, получилось невероятно красиво. Подборка артистов замечательная”, “Мюзикл очень позитивный и прикольный”, “Спасибо, что сделали мой день! Это лучшее, что было в последнее время”, – написали в комментариях под мюзиклом.

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: obozrevatel.com