Компенсацию Суркисам придется “вынуть” из капитала “Приватбанка”

Государственный Приватбанк не создавал дополнительные резервы по судебному спору с компаниями братьев Суркисов, поэтому принудительное взыскание 350 миллионов долларов приведет к уменьшению капитала банка. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ЭП со ссылкой на пост заместителя главы наблюдательного совета Приватбанка Артем Шевалева на его странице в Facebook.

“Это списание по несуществующим депозитным договорам, соответственно никаких резервов быть не может, это прямой “минус” 10 млрд грн в капитал”, – заявил Шевалев.

Он считает, что принудительное списание не скажется на текущем финансовом состоянии банка, но сократит возможность кредитования, прибыль и соответственно, дивиденды, которые Приватбанк заплатит в госбюджет в следующем году.