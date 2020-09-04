Макеевский бандит Валерий Омельченко зачищает свою биографию в интернете

Еще один представитель семейного клана Джарты вознамерился придать забвению свою преступную биографию.

Мы же, как всегда, даём в полном объёме статью о бандите Валере Омельченко в полном объёме и обязуемся напомнить ему то, о чем он очень хочет забыть и в самое ближайшее время.

Как быстро бежит время и как коротка человеческая память! В январе 2014 года фамилии нардепов, проголосовавших за пакет «драконовских» законов от Януковича, поименно знала вся Украина.

Казалось от такого пятна не отмыться за весь остаток жизни. Прошло всего 5 лет и люди, пытавшиеся силой обладаемых полномочий навязать народу порядки пиночетовской хунты, преспокойно глядят в глаза тем, кого они собирались лишить элементарных свобод. Более того, ползучим порядком они лезут во власть, пытаясь взять реванш за февральское поражение и наверстать упущенное за пятилетку забвения.

Одним из тех, кто спрятался в тени всеобщей амнезии, оказался Валерий Омельченко ─ народный депутат Верховной Рады 7-го созыва, а ныне успешный бизнесмен, чья кандидатура ныне рассматривается на должность руководителя самого проблемного региона ─ Донецкой области. «Макеевский» криминальный клан зашевелился.





Валерий Омельченко

Джекпот депутата

В феврале 2014 года уроженец Макеевки, член «Партии регионов» и функционер преступного донецкого клана решительно жал на кнопки голосования, демонстрируя полное отсутствие совести. Еще бы! Под угрозой оказалась сама основа благосостояния не только нардепа, но и самых близких к нему лиц. Валерий Омельченко ─ человек, который вытянул счастливый билет. Этим билетом оказалась Виктория Джарты ─ старшая дочь Василия Джарты. Видного функционера «Партии регионов» и одного из самых приближенных к телу экс-президента Януковича людей ныне нет на белом свете. Человека из стандартной «хрущобы» ─ у Омельченко за душой была только скромная квартира площадью 64 м², судьба занесла в логово криминальных политиков. Василий Джарты начал водить дружбу с Виктором Януковичем очень давно, каждый раз за это получая повышения по службе. В пору губернаторства Янека в Донецкой области Джарты возглавлял администрацию города Макеевка ─ родного города будущего президента. В 2006 году Василий Джарты чуть не подорвал здоровье в усердии, возглавляя предвыборный штаб «Партии регионов» в Донбассе. Вместе с боссом он отправился в Киев, где недолго пробыв в нардепах, очутился в правительстве в качестве министра окружающей среды. В 2010 году последовала ответственная командировка в Крым, где его ждал кабинет премьер-министра автономной республики. В Киеве представлять интересы макеевского семейства отправилась дочь с зятем. Кончина Василия Джарты оставила шрам в памяти верхушки медицинского истеблишмента полуострова. Местные врачи неправильно поставили ему диагноз. Ошибку не смогли исправить даже немцы, спешно прибывшие на помощь. Премьер-министр Крыма через год после назначения скончался в одном санаториев Ялты, успев сместить министра здравоохранения автономной республики и других высокопоставленных медиков, коих посчитал виновными в роковой для него ошибке.





Василий Джарты

Греки в Донбассе

По национальности Василий Джарты был греком. Несомненно, что в 90-е годы он был знаком с Аликом Греком, который не имел никакого отношения к выходцам из Эллады, но откликался на это имя. Алик Грек носил звание криминального хозяина Донецка. Где то внизу в роли «шестерки» бегал у него по духу схожий с ним по духу коммерсант Василий Джарты, известного среди братвы по погонялу Вася Бита. Все объясняется очень просто. Для выбивания долгов и выдавливания конкурентов с рынка макеевский грек использовал бейсбольную биту. Для дочерей видный регионал и министр предпочел лучшую долю, чем стать макеевским вариантом Мадам Вонг. Заботливый отец направил их на путь истинный и отдал в юристы. Сегодня Валерия Джарты служит судьей Хозяйственного суда города Киева, а ее младшая сестренка явно пойдет еще выше. Отработав всего лишь не полные два десятка месяцев в таможенной службе, она в 23 года стала исполняющей обязанности Киевской областной таможни. Гены передаются по наследству ─ этим все сказано. Их без микроскопа сумел с первого взгляда разглядеть Игорь Калетник ─ председатель ГТС Украины. Не отстал в способностях от любимых дочек Джарты его зять Валерий Омельченко. Только вот незадача случилась с Евромайданом, спутавшим все карты.





Алик Грек

Мутный бизнес и его плоды

Валерий Омельченко подался из депутатов в бизнес, учредив и возглавив с дюжину различных коммерческих структур с непонятными названиями и целями. Бывший нардеп стал главой представительства компании Wellmind Invest GmbH и украинского филиала IOC Trading GmbH, а также основным бенифициаром не менее загадочных ООО «Хаб 4.0» и ОАО «Валорес». Двухлетнее пребывание в Верховной Раде оставило свой отпечаток. Экс-депутат не бросил общественную работу и возглавил организацию «Объединение бизнес-инкубаторов». По Валерию Омельченко инкубаторский бизнес означает ни что иное, как проведение сомнительных коммерческих операций с мазутом и печным топливом. Именно этим занимается фирма ОАО «Энерджи Петролиум», учрежденная компанией Wellmind Invest GmbH, представителем которой в Украине работает отставной нардеп. Сомнительность торговли вызвана тем, что стоимость поставляемого топлива всегда превышает средний уровень цен по стране. Потребители почему то смирились с таким положением, безропотно подписывая контракты, отказываясь от более выгодных вариантов. Не иначе Валерий Омельченко имеет скрытый дар гипнотического воздействия или непревзойденное умение убеждать. Пора бы ему организовать специальные тренинги. Первый раз подобные удивительные качества он проявил в истории с рейдерским захватом завода «Индар» ─ производителя инсулина жизненно необходимого для диабетиков. Депутата Верховной Рады не смутило нахождение завода в государственной собственности. Он с необыкновенным рвением принялся всех убеждать, что для абсолютно всех будет выгоднее отобрать прибыльный актив у государства.

Единственной положительной чертой в натуре Валерия Омельченко оказалось то, что он не кичится своим влиянием и достатком, ведя жизнь «тихушника» или «серой мыши». В семье хватает одной супруги Виктории, ведущий образ жизни настоящего «мажора». Судья областного Киевского хозяйственного суда рассекает по столичным автострадам на Bentley Continental GT и шокирует окружающих экстравагантным поведением вне рабочего кабинета, а также не менее запоминающимися нарядами. «Блеклому» избраннику народа далеко до своей супруги и не потому, что он предпочитает сидеть за рулем всего лишь Land Rover Range Rover. Просто он не такая харизматичная личность, как Виктория Джарты. Несмотря на просто вызывающие выходки, она преспокойно миновала люстрационные проверки и тестирование Высшей квалификационной комиссии судей, по странному стечению обстоятельств, проходившее в закрытом режиме. Валерию Омельченко стоит позавидовать той легкости с которой супруга минует любые препятствия, возникающие на жизненном пути. На этом фоне его отчаянная попытка защитить режим Януковича выглядит еще более неуклюжей.





Виктория Джарты

Впрочем, не все у Омельченко так плохо. Он мастер закулисных интриг, неизменно приносящих в его карман доход. Бизнесмен задекларировал 1,1 млн гривен, 128 тысяч долларов и 140 тысяч евро. Источником доходов указаны дорогие подарки, продажа недвижимости и проценты, начисляемые с банковских депозитов. У судьи Виктории, естественно, все цифры в декларации больше, чем у мужа-бизнесмена. Еще есть дом-дворец в селе Романкив Киевской области и квартира-отцовское наследство в Донецке. Связей с малой родиной семейство не теряет. Сейчас приходится наведываться домой окружным путем, через Минск и Москву. Тянет в Донецк Валерия Омельченко не ностальгия, а коммерция. Выполняя в пору депутатства роль инструмента в руках Москвы, он установил прочные связи с российскими силовиками и политиками. В настоящем времени это помогло ему наладить угольный бизнес. Уголь, добываемый на подконтрольных макеевскому бизнесмену шахтах Донецка и Луганска, переправляется в Россию, где на бумаге меняет свое происхождение. В конечный пункт путешествия ─ Украину он отправляется, как добытый чернокожими африканцами на шахтах в ЮАР. Только его цена совершенно другая. Транспортные издержки можно сократить, а прибыль увеличить. Для этого Валерию Омельченко осталось только вернуться в Донецкую область в качестве ее главы.