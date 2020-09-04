Глава Нацбанка Шевченко получил за август 477 тысяч гривен зарплаты

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, указав получения зарплаты в 477,791 тыс. гривен за август. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Финансового клуба”.

Такие данные содержатся в Едином госреестре деклараций.

По данным госреестра, заработная плата первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой составляет 316,398 тыс. гривен.

Остальные члены правления Нацбанка пока не опубликовали свои декларации.

Заработная плата экс-главы НБУ Якова Смолия составляла 417 тыс. гривен, согласно данным его апрельской декларации.