Женщина уже неделю живет на КПВВ Станица Луганская: террористы не пропускают ее к беременной дочери

Гуманитарный центр «Пролисок» продолжает помогать людям, которым приходится ночевать в так называемой «нейтральной» зоне вблизи КПВВ «Станица Луганская», потому что представители ОРЛО изменили правила пересечения линии разграничения.

«К сотрудникам гуманитарного центра обратилась Юлия Николаевна 1959 года рождения с просьбой о помощи в предоставлении продуктов питания. Юлия Николаевна — жительница г. Сумы. В Луганске, который находится на неподконтрольной правительству Украины территории, женщине необходимо посетить беременную дочь. Уже неделю Юлия Николаевна вынужденно живет в так называемой „нейтральной“ зоне, ожидая возможности пересечь линию разграничения», — сказано в сообщении.

Попасть в ОРЛО могут исключительно лица с официальной пропиской на временно неподконтрольной правительству Украины территории, остальные должны предоставить пакет документов, доказывающий необходимость визита.

Теперь лица с пропиской на подконтрольной правительству Украины территории вынуждены по несколько дней ожидать, когда им разрешат пересечь линию разграничения в сторону ОРЛО. Все это время люди находятся в так называемой «нейтральной» зоне.