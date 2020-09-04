Жена Олега Винника впечатлила внешним видом: как выглядит Таисия Сватко вне сцены

Украинская певица и вероятная жена Олега Винника Таюне (Таисия Сватко) показала фото из жизни.

Таисию Сватко, больше известную под псевдонимом Таюне, прозвали тайной женой Олега Винника. Вместе пара не только выступает на концертах, но и отдыхает.

На странице в социальной сети Таюне опубликовала новые фотографии вне концертных залов и показала себя в повседневной жизни.

“Вера в себя поможет преодолеть любые преграды. Мы верим в Вас, Олег Анатольевич! Сегодня мы всем коллективом будем наслаждаться Вашими танцами в Танці з зірками”, – написала Таюне.

“Говорят, принцесс не существует, но это не так. Тая, Вы настоящая принцесса. P.S Олег Анатольевич, мы в Вас верим”, “Приветствую Вас, наша очаровательная красавица Таюне! Так только вера в себя и вера всех нас поможет преодолеть все сомнения и все преграды. И только вера, поддержка и уверенность в себе дает шанс на победу”, “Красотка. Да, мне тоже очень интересно увидеть, как Олег Анатольевич будет покорять танцпол” – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua