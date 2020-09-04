У части украинцев перестал работать «Приват24»: в банке назвали причину

В Украине часть пользователей «Приват24» в пятницу, 4 сентября, на время потеряли доступ к онлайн-банкингу: со сбоями работали как банковское приложение, так и сайт финансового учреждения.

Об этом OBOZREVATEL рассказали клиенты банка.

«С компьютера не могу зайти, приложение очень долго виснет», – рассказывает один из клиентов. В пресс-службе банка пояснили: сбой произошел всего на несколько минут, после его ликвидировали, перезапустив сервис. При этом в банке не смогли объяснить, по какой причине приложение до сих пор не работает у некоторых клиентов.

Также на работу банка жалуются и в социальных сетях.

В Приват24 произошел сбой

Доступ к Приват24 пропал

Украинцы не могут попасть в Приват24 facebook.com/irina.kasianova.5

Приложение Приват24 не работает

В работе Приват24 произошел сбой