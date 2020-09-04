Нардепы устроили в Раде флешмоб в поддержку оппозиции Беларуси. ОПЗЖ устроила провокацию

На утреннем заседании Верховной Рады 4 сентября народные депутаты от «ЕС» в знак солидарности с протестующими против режима Лукашенко белорусами пришли с бело-красно-белыми флагами. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

«Украинский народ с людьми Беларуси, а не с сумасшедшим диктатором, который захватил власть и пытается полностью продать свою страну в обмен на сохранения своего кресла», — отметил депутат, говоря об Александре Лукашенко.







В свою очередь нардепы от ОПЗЖ решили устроить провокацию и вывесили в парламенте красно-зеленый флаг, тем самым заявив о своей поддержке кровавого режима. Так, нардеп Илья Кива назвал БЧБ-символику «флагом системы Сороса», а депутатов от «ЕС» обвинил в том, что они разрушают Украину.

«Вся партия «Европейской солидарности», которая причастна к военному и государственному перевороту в 2014 году, сегодня поддерживает перевороты в других странах. Они принесли в нашу страну смерть, нищету, разруху и уничтоженную экономику», — сказал Кива.



