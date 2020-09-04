В Нацбанк могут вернуть юриста Новикова, который помогал подешевке распродавать имущество проблемных банков

В Нацбанк хотят вернуть Виктора Новикова: говорят, что руководство регулятора рассматривается его кандидатуру на позицию руководителя юридического департамента.

Новиков занимал эту позиции до 2015 года. А 19 августа 2015-го был назначен в Фонд гарантирования вкладов физических лиц заместителем директора-распорядителя. Так пытались усилить руководящий состав ФГВФЛ, создавался консолидированный офис по продаже активов неплатежеспособных банков.

Находясь в руководстве юридического департамента, Виктор Новиков входил в правление НБУ. Как член правления, он принимал непосредственное участие в принятии решений по предоставлению банкам миллиардных стабилизационных кредитов. В том числе и тем, что были впоследствии закрыты: АО «Дельта Банк», ПАО «Банк Финансы и Кредит», ЗАО «Финансовая инициатива», ПАО «КБ «Хрещатик», ПАО КБ «Киевская Русь» и др.

До сих пор есть много вопросов по выдаче таких займов: при их выделении не всегда соблюдалось требование о размере залога, который должен в 1,5 раза превышать сумму кредита.

В ходе ликвидации проблемных банков выяснилось, что залогов не хватало, чтобы вернуть займы Нацбанку. Особенно из-за разбазаривания имущества Фондом гарантирования. ФГВФЛ поставил на поток продажу банковских активов за копейки — какого-то лишь за 10-20% стоимости, а какого-то — вовсе за 0,2%. После таких распродаж денег не хватало никому: ни Нацбанку, ни потерпевшим вкладчикам с депозитами более 200 тыс. грн.

Главной целью юрслужбы под кураторством Новикова в Фонде было юридическое сопровождение интересов ФГВФЛ в судах против исков вкладчиков 200+.

Кстати, работая в Национальном банке, Новиков согласовывал решения о кредитовании и высокую стоимость залога. А уже ФГВФЛ работал на то, чтобы максимально занизить цену того же самого имущества и помочь его продать по заниженной цене.



Согласно декларации за 2019 год Новиков владеет:

двумя квартирами на 74 кв.м. в Киеве и на 39 кв.м. в Вишнёвом;

двумя земельными участками на 1200 и 1197 кв.м. в с. Новом, в Киево-Святошинском районе;

двумя объектами незавершенного строительства в с. Новом: жилой дом на 172 и на 66 кв.м.;

акциями ПАО «Интурист-Запорожье».

Заработал Новиков:

3,944 млн. гривен — по основному месту работы;

142 тыс. гривен — инвестиционный доход;

192 тыс. гривен — пенсия.

На банковском счету он задекларировал 260 тыс. гривен, а также взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения на уровне 1,018 млн. гривен.

dubinsky.pro