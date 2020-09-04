Миграционная служба Украины приостанавливает прием граждан из-за коронавируса

Миграционная служба Украины с сегодняшнего дня, 4 сентября, временно прекращает проведение личного приема граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГМСУ.

«С целью предотвращения возможного распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с 04.09.2020 временно прекращается проведение личного приема граждан, предусмотренного Законом Украины «Об обращениях граждан» в аппарате Государственной миграционной службы Украины и всех ее территориальных органах и подразделениях, а также в приемной по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9 «, — говорится в сообщении.

Теперь в ГМС можно обратиться дистанционно. Для этого предназначен сервис «Приемная электронных обращений граждан».

Также граждане могут задавать свои вопросы на странице ГМСУ в Facebook.

Кроме того, определенные вопросы можно уточнить, позвонив на телефонную линию ГМС по телефону (044) 279−98−99 или на «горячие линии» областных управлений ГМС. Все контакты можно найти на сайте ГМСУ.