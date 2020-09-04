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Вибори 2020. Нардеп від “СН” подарував партії півтора мільйона

04.09.2020

Народний депутат від партії президента “Слуга народу” Андрій Клочко подарував політсилі майже півтора мільйона гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації політика. 28 серпня Клочко задекларував видатки – добровільний внесок на підтримку політичної партії у розмірі 1 мільйон 400 тисяч гривень.

 

Вочевидь, йдеться про політсилу, яку представляє нардеп – “Слугу народу”. Вже 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, і, вочевидь, партія легалізує свій виборчий фонд. Андрій Клочко – мільйонер. Згідно з даними в його декларації за минулий рік, він отримав понад 4 мільйони 385 тисяч гривень доходу.

Клочко заробив 29 692 грн. в Київському національному університеті будівництва і архітектури, 165 385 грн. у Верховній Раді, отримав 601 945 грн. доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 865 грн. доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю, 23 953 грн. матеріального блага за участь у навчанні та 156 778 грн. коштів на відшкодування витрат, пов’язаних виконанням депутатських повноважень. Його дружина Неля Клочко заробила минулого року 3 407 268 грн. як підприємець. Грошові активи подружжя зберігає у готівці. Це по сто тисяч доларів США та по 650 тисяч гривень кожен.

Та попри чималі статки, у Клочко немає нерухомості. Нардеп має право користування квартирою у Києві на 75 кв.м. Його дружина, дочка і син мають право користуватися іншою квартирою у столиці на 65 “квадратів”. Клочко з родиною з 2016 року орендують ще одну квартиру у Києві на 101 кв.м. Відсутність нерухомості політик компенсує цінним рухомим майном. Він є власником швейцарського годинника “Omega”, а також двох автомобілів – Volkswagen Touareg 2012 року випуску та Citroen C4 Picasso 2009 року випуску. Його дружина має авто Kia Ceed 2012 року випуску. Всі три авто було придбано минулого року. Вартість одного з авто у документі значно занижено. Volkswagen Touareg 2012 року випуску коштує 600-700 тисяч гривень, проти 300 тисяч, вказаних у декларації. Наприкінці липня Клочко придбав ще одне авто – Volkswagen Touareg 2011 року випуску вартістю пів мільйона гривень.

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Довідка:

Андрій Клочко – український політик, громадський діяч. Народний депутат Верховної Ради України від «Слуги народу» IX скликання, обраний від партії «Слуга народу» (№ 83 у списку). Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО. Голова Житомирської обласної організації партії «Слуга народу». Член Ради Будівельної палати України.

 

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