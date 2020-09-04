Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР

Уголовное производство по его делу открыто еще 25 августа.

Народного депутата Украины Гео Лероса вызывают на допрос в Государственное бюро расследований ГБР) по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Об сообщает юридическая компания в Facebook-аккаунте в пятницу, 4 сентября.

«Не прошло и трех дней с момента, как нашего клиента — народного депутата Украины Гео Лероса, исключили из фракции «Слуги народа» в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч. 1 ст . 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)», — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто 25 августа.

Основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации «Совет ветеранов АТО», который, проанализировав декларацию Гео Лероса, предположил, что депутат уклонился от уплаты налогов.

«Допрос назначен на 8 сентября 2020 года на 10:00. Адвокаты нашей компании будут сопровождать народного депутата во время допроса», — отмечается в сообщении.

В парламентской фракции партии «Слуга народа» во вторник, 1 сентября, было принято решение об исключении Гео Лероса из фракции в Верховной Раде.

А президент Украины Владимир Зеленский признал ошибку избрания народным депутатом Гео Лероса. Глава государства назвал его «аферистом». Кроме того, предыдущие материалы о коррупции главы ОПУ Андрея Ермака президент Зеленский назвал «пустыми», которые якобы «шантажировали» президента.

Как известно, 29 марта Лерос обнародовал прошлогодние видео, где брат Ермака Денис якобы обсуждает возможность назначения на различные государственные должности за деньги. На тот момент Ермак работал помощником главы государства. Журналисты установили нескольких фигурантов записей — помощник Дениса Ермака и человек, который снимал видео.

А в начале июня Лерос заявил, что руководитель ОП, народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко и экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий причастны к коррупции.