В Раде поддержали поправки в закон о ЦИК об опросе в день местных выборов

В партии «Голос» назвали это решение «больными идеями» и «госизменой».

Комитет Верховной Рады поддержал внесение поправок в закон о Центральной избирательной комиссии, которые позволят провести всеукраинский опрос одновременно с местными выборами. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос», заместитель главы данного комитета Роман Лозинский на своей странице в Facebook в пятницу, 4 сентября.

Решение своих коллег депутат назвал «больными идеями» и «госизменой». Также Лозинский пригрозил нардепам судом.

«Еще один шаг к госизмене. Слуги народа на вторичном за сегодня комитете (первый не состоялся) поддержали псевдо-референдум в день выборов. Далее — включение в повестку дня сессии. А мы с «Голосом» и другими принципиальными депутатами будем блокировать этот сюр. Через альтернативные законопроекты, постановления об отмене их больных идей и представлением в Конституционный суд», — написал Лозинский.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили в день местных выборов провести опрос украинцев на тему Донбасса. Формулировка вопросов сейчас как раз прорабатывается.