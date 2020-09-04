На Львівській митниці розкрили корупційну схему на 90 млн

У Львівській області співробітники Служби безпеки України викрили та блокували діяльність групи посадових осіб митниці, які організували корупційну схему ввезення автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в п’ятницю, 4 вересня Оперативники спецслужби отримали інформацію, що організували операцію кілька службовців митного поста Городок Галицької митниці спільно з представниками митно-брокерських структур.

Співробітники СБУ документували протиправну діяльність митників протягом декількох місяців. Був зафіксований факт отримання зловмисниками хабаря в розмірі 410 тисяч гривень.

За цю суму митники навмисне фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відбили в документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі майже 94 млн гривень.

Під час проведення 19 обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання організатора і фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить здійснення угоди, великі суми коштів у валюті, підрахунок яких триває. Було порушено кримінальну справу за статтями про зловживання службовим становищем, службовому підробленні, співучасті у злочині, підробка документів, печаток, штампів та бланків (ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.27, ст. 358 КК України).

Повідомлено про підозру митнику, який організував схему. Іншим фігурантам підозра зараз готується. Також тривають слідчі дії. Додатково встановлюється можлива причетність інших посадових осіб митного поста та представників митно-брокерських структур до корупційної діяльності.