Австралія продовжила санкції проти РФ через агресію в Україні

Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації, запроваджені за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це в п’ятницю, 4 вересня, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє “Європейська правда”.

“Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов’язань за Мінськими угодами. Ми отримали офіційну комунікацію від австралійського уряду і рішення є остаточним”, – сказав Кулеба.

За словами міністра, Австралія оновила санкційний список і до нього входять 37 російських компаній та 101 людина. “Я хочу подякувати уряду Австралії за послідовну і рішучу підтримку України у боротьбі з російською агресією”, – сказав Кулеба.