Фізики розкрили таємницю радіосигналів з надр Антарктиди

Команда вчених на чолі з американським фізиком Яном Шумейкером в результаті проведених досліджень знайшла пояснення походження загадкових радіосигналів які були зареєстровані в Антарктиді.

Фахівці вивчали материк за допомогою антени ANITA. Фізики хотіли зафіксувати космічні промені надвисоких енергій і нейтрино. При проведенні наукових робіт було зафіксовано дивне явище, коли радіосигнали надходили не з космосу, а з надр Антарктиди. На цей рахунок виникло кілька гіпотез, що пояснюють таємницю сигналів. Конспірологи навіть припускали наявність у надрах материка якихось структур, залишених інопланетянами для вивчення Землі, інформує Ukr.Media.

Фізики ж схильні припускати, що аномальні сигнали є відображенням космічних променів, які проникнули через шар льоду і повернулися на поверхню в результаті віддзеркалення від більш щільного шару зі злежалого снігу, який заведено називати фірн. Саме він змушує космічні промені повертатися назад в небо.

: aspekty.net

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