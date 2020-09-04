Джамала заметно поправилась: как выглядит украинская певица сейчас

Поклонники украинской певицы Джамалы заметили, что она набрала вес.

Джамала уже второй раз познает все прелести материнства. На странице в социальной сети артистка делится размышлениями и воспитании детей, а вместе с тем показывает новый стиль.

Так, Джамала показала фотографию в платье с глубоким декольте, а поклонники заметили, что ее формы округлились. Пользователи осыпали артистку комплиментами.

“Как-то захотелось в отпуск и на ручки. Выпью просто холодного кофе, может, полегчает”, – написала Джамала.

: showbiz.clutch.ua