Из-за боевиков спасатели не могут применить авиацию для тушения масштабных лесных пожаров на Луганщине

В Луганской области, где продолжаются масштабные пожары, возникли подозрения о совершении поджогов.

Как заявил «Украине 24» председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, уже открыты четыре уголовных производства.

«Могу отметить, что у нас тоже не в одном и не в двух местах возникли пожары, а по всей линии разграничения и еще в нескольких местах. То есть у нас ориентировочно одновременно около 30 пожаров в день в разных местах. Вся линия разграничения пылала», — отметил он.

По его словам, военным, которые пострадали при пожаре, выплатят помощь.

«Министр обороны гарантировал, что семье погибшего бойца и двум раненым дадут материальную помощь». — сказал Гайдай.

Также один сотрудник ГСЧС пострадал от взрыва неустановленного предмета. Гайдай отметил, что раненый получит помощь по линии ГСЧС.

Кроме того, из-за боевиков невозможно применить для тушения пожаров авиацию.

«Для того, чтобы применить авиацию, нужно получить разрешение от Трехсторонней контактной группы, потому что гарантий безопасности никто самолетам не дает. Самолеты, чтобы гасить пожар, должны залетать на пару десятков километров на неподконтрольную территорию для того, чтобы продуктивно использовать воду, которую они несут», — пояснил глава ОГА.