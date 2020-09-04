Разорение судьей Хозяйственного суда Виталием Усатым земель и государственного предприятия

Уже на протяжении 4 лет Усатый Виталий ведет дело о банкротстве Госпредприятия «Борки», в котором назначил директором своего же арбитражного управляющего Татищева Александра.

Ими искусственно затягивается судебный процесс с целью иметь возможность как можно дольше сеять и собирать урожай подсолнуха с 600 гектаров Госпредприятия «Борки». Ориентировачная прибыль Госпредприятия, которая уходит по карманам, с 600га составляет 250 000, 00 $ в сезон.

Урожай госпредприятие конечно же собирает не самостоятельно (деньги же нужно выводить), а с помощью фирмы ООО «Агротрадиция», бенефициары которой близкие друзья Усатого Виталия.

Воровство происходит на одном цикле несколько раз, сначала на том, что ими не платится аренда и налог, затем на завышении цен на услуги, а потом на занижении урожайности, ведь собрав 50ц/га можно официально указать, что собрано 30ц/га, при этом сеют исключительно подсолнух!

Последним примером затягивания судебного процесса было в феврале 2020 года поданное заявление в.о. директора Татищева Александра якобы в пользу кредиторов предприятия, несмотря на то, что идентичное заявление кредитора за период 2018-2019 годов уже рассмотрено всеми инстанциями суда, зато тем временем обрабатывались поля и делилась прибыль между участниками схемы.

Собирать же урожай хочется и дальше, поэтому Татищев Александр просто затянул время, запустив новый круг такого же заявления, чем благополучно позволил собирать урожай подсолнуха с 600га в 2020 году.

П.С. пока все требования сторон не будут рассмотрены, к процедуре погашения долгов кредиторам переходить нельзя.

По нормам севооборота подсолнух можно выращивать раз в семь лет, так как он самый вредный для почвы.

Но когда у тебя время ограничено и тем более земля государственная, эти нормы можно и упустить и сеять из года в год подсолнух, тем самым зарабатывать максимальную прибыль.

Зато за 2018 год у Усатого Виталия в семье появился новый Mercedes Benz GLE , мотоцикл и квартира 200м2.

История с Усатым Виталием повторяется далеко не первый раз, он уже ранее в 2017 году точно так же затягивал процесс банкротства футбольного клуба «Металлист», когда он вместе с предыдущим собственником делили прибыль с аренды площадей, опять же пользуясь тем, что на этой стадии нельзя погашать долги кредиторам.

До тех пор, пока правоохранительные и контролирующие органы не разберуться с этим беззаконием и беспределом, кредиторам, которых на кону банкротства откровенно кинули не видать погашения долга свыше 8ми миллионов гривен, а Усатый Виталий вместе с другими участниками схемы будут зарабатывать по четверти миллиона долларов в год и дальше.