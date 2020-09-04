Швейцарія ввела карантин для туристів з України

Швейцарія додала Україну у список держав, після прибуття з яких необхідно пройти 10-денний карантин. Нові правила починають діяти з 7 вересня.

Про це свідчать оновлені дані, опубліковані на сайті швейцарського уряду в п’ятницю, 4 вересня, повідомляє “Європейська правда”. В цілому Швейцарія додала до списку 10 держав.

Окрім України, у ньому опинились Хорватія, Ліван, Лівія та ОАЕ. Починаючи з наступного понеділка, 7 вересня, люди, які в’їжджають до Швейцарії після перебування и в одній з цих країн протягом 14 днів, повинні будуть пройти 10-денний карантин.

Водночас зі списку були виключені Бельгія, Казахстан, Люксембург, Мексика, Оман та кілька інших країн.