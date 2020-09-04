Шмигаль розповів, як розігріває економіку

Кабінет міністрів спільно з державними банками стимулює економічне зростання за рахунок здешевлення іпотечного житлового кредитування.

Про це в п’ятницю, 4 вересня, заявив прем’єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“На сьогоднішній день ставка за іпотекою вже доступна менш ніж під 10%. Буквально вранці проводили нараду з банкірами: на 1,5% за тиждень виросла програма іпотечного кредитування в Україні в цілому”, – сказав він. Це стимулюючі чинники, які створюють додаткові робочі місця і розігрівають економіку, підкреслив Шмигаль.

За його словами, підприємства приватної власності сьогодні активно використовують урядові програми стимулювання малого та середнього бізнесу для погашення заборгованості із зарплати. “І це як раз ті інструменти, які уряд і Верховна Рада надають бізнесу для можливості керувати процесом зменшення боргів із зарплати зокрема”, – сказав прем’єр.