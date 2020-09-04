Зеленський планує виступити на Генасамблеї ООН в режимі онлайн

Президент Володимир Зеленський планує виступити на Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй в онлайн-режимі.

Про це повідомила його прессекретарка Юлія Мендель, передає “Укрінформ”.

“Не дивлячись на пандемію коронавіруса у світі і скасування великої кількості заходів, Генеральна асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі. Зокрема, на даний момент ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів на загальних дебатах 22-29 вересня”, – зазначила Мендель.

Виступ президента України, за її словами, запланований на 23 вересня у другій половині дня.