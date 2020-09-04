Вчені з’ясували, чому після вживання кави у людини знижується апетит

Кава знижує рівень метаболітів ендокринної системи, що впливає на апетит.

Багато любителів кави зіштовхувалися з такою ситуацією, як зниження апетиту після вживання чашечки цього напою. Вивченням цього феномена зайнялися вчені з фейнберзької медичної школи Північно-Західного університету, інформує Ukr.Media.

Під час перевірки експерти провели порівняльний аналіз між кількістю випитої кави і рівнем метаболітів у крові учасників експерименту. Добровольцям було запропоновано на різних етапах дослідження випивати від 4 до 8 чашок кави на день, а на певному етапі дослідження — зовсім відмовитися від цього напою. У результаті вчені дійшли висновку, що кава здатна не лише пригнічувати метаболізм жирів і контролювати кількість цукру у крові, але й зменшувати рівень метаболітів ендокринної системи.

Проведення дослідження динаміки близько 800 метаболітів у любителів кавового напою показало зниження рівня метаболітів ендокринної системи. Своєю чергою це відбилося на харчовій поведінці любителів кави.

Фахівці планують провести додаткові дослідження, спрямовані на вивчення впливу кави на апетит людини.

: aspekty.net

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