Клімкін: Нарешті наше ставлення до Білорусі набирає притомних зрозумілих обрисів

Нарешті в нашому парламенті білоруські біло-червоні прапори.

Знадобилося багато наїздів та образ Україні та українцям від Лукашенка, щоб це відбулося. Це той випадок, коли краще пізно, ніж коли, це розійшлося по Білорусі як полум’я.

Нарешті, наше ставлення до Білорусі набирає притомних зрозумілих обрисів для нас самих, наших друзів і не в останню чергу геть зовсім неадекватного Лукашенка, який на камеру коментує начебто перехоплення розмов щодо отруєння Навального. Це все вже стає не комічним, а огидним.

Маємо зробити для Білорусі та білорусів більше, ніж запізнілі білоруські прапори у Раді.

Вони мають завжди відчувати нашу підтримку і замість ідіотських розмов про «двісті українських радикалів» відчувати підтримку всіх українців.

Живе Білорусь!

Павло Клімкін