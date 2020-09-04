В Одесі знову стався розлив нафтопродуктів із затонулого танкера

Із танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі, знову стався розлив нафтопродуктів.

Про це повідомляє голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

«Вчора фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області, обстежуючи акваторію біля затонулого судна, помітили плями та сіру плівку сріблястого кольору, загальною площею 70 квадратних метрів», – зазначив чиновник.

І додав, що «цей факт зафіксовано в Акті обстеження морської акваторії та відбору проб води в місці забруднення № 144 від 03.09.2020».

За посадовцевими словами, лабораторні дослідження показали перевищення у воді нормованих значень гранично допустимих концентрацій у 5,8 рази.

«Показник склав 0,29 мг/дм³, що відзначено у відповідному протоколі вимірювань показників складу та властивостей вод», – уточнив Мальований.

Як пояснив голова Державної екологічної інспекції, витік стався роботи з підйому судна.

«Держекоінспекція зможе розрахувати збитки за шкоду довкіллю лише після того, як танкер Delfi остаточно приберуть із акваторії Чорного моря», – підсумував Мальований.