Свыше 10 тыс заражений в сутки: инфекционист предупредил о грядущем «бешеном пике» коронавируса в Украине

В Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным.

В нашей стране в день будут регистрировать более 10 тысяч больных коронавирусом.

Об этом сообщил сегодня инфекционист и стратег Вадим Аристов во время чата на «Главреде».

По его словам, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.

Эксперт добавил, что распространению вируса способствует и то, что карантин в Украине ослабляется, несмотря на возрастание уровня заболеваемости.

«Снижается среднесуточная температура и изменяется влажность – эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса.

Каждый градус связан с ростом эффективности распространения…

Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным», – предупредил собеседник.