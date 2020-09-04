Член наглядової ради Поліграфкомбінат Україна Андрій Ковальчук: Аркада – наш сімейний банк, будь-які труднощі, які виникли у клієнтів я улагоджу особисто

Відомий експерт, громадський активіст, співробітник ДП Поліграфкомбінат Україна і колишній топ-менеджер, співвласник банку Аркада, Ковальчук Андрій Трохимович прокоментував в інтерв’ю журналістам загальний стан справ навколо збанкрутілого фінустанови, а також запевнив вкладників в тому, що ніяких складнощів з виплатами і боргами банку Аркада бути не може.

Далі наводимо пряму мову Андрія Трохимовича Ковальчука:

“Рішення щодо визнання нашого банку Аркада неплатоспроможним вважаю політично мотивованим. У Аркади були проблеми, як і у багатьох інших фінустанов в період карантину, але наш сімейний банк не є банкрутом, аж ніяк. Банк заробляв і віддавав вкладникам чималі суми довгі роки, яке банкрутство – про що говорить Нацбанк? Я зі своєю сім’єю і товаришами стояли пліч-о-пліч, захищаючи Аркаду від нападок НБУ. і будемо захищати. Тільки мені особисто банк приніс більше одного мільйона доларів, і це чесні гроші. Я знаю вкладників, які з нами більш десяти років.

“Ми подаємо в суд на НБУ вже на наступному тижні, я сам виступлю одним з позивачів, так як втрачаю гроші через це абсурду кожен день, до того ж вимагатиму відшкодувати мені не тільки матеріальний, а й моральну шкоду, вже повірте. .. Те, що зробили з банком Аркада – підступи ворогів не більше. Я разом зі співробітниками Поліграфкомбінат Україна, зі своїми студентами, а також братами з ЛГБТ-руху України зберемо величезний мітинг під стінами НБУ. Якщо потрібно, оголосимо голодовку! Протести будуть жорсткими , повірте. Для мене репутація сімейного банку Аркада і особисто моя репутація понад усе, я цього так не залишу “- продовжує Андрій Ковальчук.



“Що стосується всіх, нібито, ошуканих вкладників. Прошу всіх і кожного звертатися особисто до мене – Ковальчуку Андрію Трохимовичу, я все улагоджу і ніяких складнощів з поверненням заблокованих коштів не буде. Що стосується 13 000 інвесторів, які через рішення НБУ можуть не отримати свої квартири – цими питаннями займаємося після виграних судів і розблокування рахунків Аркади “- резюмував Ковальчук А.Т.



Нагадаємо, що 25 серпня поточного року правління НБУ виступило з резонансною заявою – банк Аркада визнаний неплатоспроможним. НБУ пішов на цей вимушений крок, щоб “врятувати кошти вкладників і кредиторів банку”. Виявляється, банк “втратив” свій основний актив – будівля головного офісу і земельну ділянку. Аркада заклав їх у минулому році заради отримання кредиту в 230 млн грн. Крім втрачених 8 мільярдів гривень, житло можуть не отримати більше 13 000 інвесторів банку Аркада.