Автофиксацию нарушений на дорогах могут отменить: что не так

Автофиксация превышения скоростного режима на дорогах Украины заработала в стране с начала июня и уже успела принести первые плоды – благодаря камерам удалось “засечь” изрядное количество нарушителей. Однако теперь во всех отношениях полезную систему автофиксации могут запретить, признав ее противоречащей Конституции.

В Конституционный Суд Украины поступила жалоба на систему автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах страны. При этом податель жалобы утверждает, что штрафовать попавших “в кадр” водителей – незаконно, поскольку за рулем транспортного средства может оказаться не его владелец, а совсем другое лицо, за действия которого хозяин машины ответственность нести не может. Об этом на своем канале в Telegram сообщила заместитель профильного парламентского Комитета Ольга Совгиря.

Помимо прочего, податель жалобы напоминает о принципе презумпции невиновности, а также настаивает на том, что водители, нарушения которых были зафиксированы камерами, имеют право на юридическую помощь, в то время как административное взыскание налагается на них в большинстве случаев без их участия.

В свою очередь Ольга Совгиря приводит ряд аргументов свидетельствующих о том, что система автофиксации нарушений ПДД не противоречит нормам Конституции. В частности, нардеп заявляет о том, что принцип презумпции невиновности не имеет никакого отношения к системе автофиксации нарушений ПДД, поскольку в данном случае речь идет о презумпции владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его собственником. Кроме того, Совгиря напоминает о том, что системы автофиксации нарушений признаны Европейским судом по правам человека и действуют во многих странах Европы, исключая тем самым коррупционную составляющую. Помимо прочего, данное ограничение прав водителей Совгиря считает закономерным, поскольку оно позволяет защитить жизни и здоровье граждан.

: u-news.com.ua