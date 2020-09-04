Министр финансов сообщил, сколько денег из коронавирусного фонда успели потратить в Украине

Украина использовала только 30% денег, выделенных на фонд борьбы с коронавирусом.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в эфире телеканала «Интер», сообщает «Интерфакс».

«Коронавирусный фонд — это очень гибкий механизм. На сегодняшний момент де-факто использовано 30% средств, предусмотренных в коронавирусном фонде. Из 66 млрд использовано всего только 19 млрд. Это по факту. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям, и если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства», — заявил он.

Министр подчеркнул, что «нет сейчас критической проблемы с коронавирусным фондом».

По его словам, вопрос эффективности и направления средств именно на борьбу с Covid-19 не стоит, и Украина обеспечена необходимыми ресурсами, но даже если денег не хватит, они будут перераспределены с других программ.

«Если не хватит денег в ковидовском фонде, мы перераспределим с других программ, мы найдем ресурс за счет доходной части бюджета, поскольку доходная часть бюджета сейчас перевыполняется», — пояснил глава Минфина.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что осенью возможно наложение гриппа на коронавирусную инфекцию, поэтому необходимо призвать всех вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать сложных последствий.