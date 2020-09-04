Почти семь десятков учеников отравились в ровенской школе в первые дни учебного года

В одной из школ в Ровенской области отравились 68 детей.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Отмечается, что в селе Ясногорка Сарненского района Ровенской области на уроки 3-го сентября не пришли 68 детей из разных классов. 11 из них обратились в медицинское учреждение.

Дети жаловались на тошноту и рвоту.

«По предварительной информации отравления могли вызвать еда в столовой или вода, поставляемой централизованно в учебное заведение», – сообщают в Нацполиции.

Следователи полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

«Продолжаются следственные действия. Работники Держпродспоживслужбы отобрали соответствующие образцы на предмет выявления инфекции. По результатам проведенных лабораторных исследований будет установлена причина возникновения инфекции», – говорят Нацполиции.

Всего в школе учится 549 детей.