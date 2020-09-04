Во Франции и Италии зарегистрировали рекордную заболеваемость коронавирусом

Власти Италии и Франции сообщают о рекордной заболеваемости коронавирусом по сравнению с последними месяцами. Так, во Франции за сутки заразилось почти 9 тысяч новых пациентов.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти Франции заявили, что за последние сутки коронавирусом заболело 8 975 человек, о смертях не сообщается. В Италии, в свою очередь, известно о сравнительно ого меньшем рекорде — 1 733 человека за сутки, самая сложная ситуация обстоит с регионом Венето.

По информации издания, коронавирус продолжает распространяться в Европе. Так, в Испании за последний день сообщается о более 20 тысячах заражений, 256 человек скончались.