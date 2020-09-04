«С Пыней нельзя договориться. Его можно только убить. Или вы его, или он – всех нас. Третьего не дано»

Споры об отравлении самого неприкасаемого оппозиционера Алексея Навального отныне лишены всякого смысла. Понятно, что ликвидация «бесстрашного оппонента» Путина, который столько лет гулял на свободе под усиленной охраной – недопосаженный и протравленный зеленкой – могла быть санкционирована лично Путиным, и никем больше. Но зачем это нужно Путину?..

Об этом говорится в сегодняшней статье известного российского журналиста и публициста Александра Сотника.

События последних недель подсказывают логичное объяснение: в России (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) пещереет настолько, что в бункере принято решение об уничтожении всего оппозиционного крыла – пусть даже и контролируемого.

Не до политесов нынче, и не до тонких политических игр. Времена наступают суровые: пришла пора определиться: с кем вы, несогласные? С Родиной в лице Путина и чекистов или с Западом, который отныне для России – враг, и любой его пособник подлежит ликвидации без лишних разговоров.

Время полутонов прошло: теперь только черное и белое. Либо присягаешь на верность вождю и племени, либо – крутишься на вертеле на медленном огне.

Оговорки партайгеноссе Зюганова, допущенные в пламенной речи в честь годовщины окончания Второй Мировой, — вполне себе людоедские. «Гитлер сжигал в печах русских и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь» — это же прелесть, что творится в поехавшей коммунячьей головке! Или не поехавшей, а, наконец, проговорившей все, что так долго скрывалось и мучительно булькало как фашистский бульон.

Это – символика Waffen-SS, а это – символ путинской «Юнармии». Похоже, не правда ли? И по духу, и по красно-коричневой вонище. А теперь оставим главный смысл коммунячьего спикера, подставив лишь современные реалии: «Путин бомбил и зачищал чеченцев и грузин, и украинцев, и сирийцев, и всю остальную сволочь…» Как современно звучит, не так ли, дедушка Зю?

Эти поехавшие башкой людоеды так вцепились в празднования чужих побед, что становится понятно: они готовы начать новую войну. Им нужна глобальная заварушка, в которой можно стяжать крупный выигрыш.

Несколько войнушек локального значения они уже ведут, но им мало – масштаб не тот. И, пока яйцеголовые эксперты-политологи рассказывают о слабости путинской пещеры – дескать, не потянет карлик финансово большую бойню – он времени не теряет, а набирает темп в деле воссоединения с Беларусью.

Это – стратегическое приобретение.

Во-первых, пещерный Рейх приобретает почти 10 млн рабов. Не секрет, что вымирание населения в России приобрело угрожающие масштабы. Путин рожать не умеет – он специалист только в области убийств, равно как и все его подельники. Так что десяток миллионов душ ему необходимы как свежая кровь.

Во-вторых, Беларусь – это новые территории с выходом к границам Украины, Польши, Литвы. В связи с этим у звереющего агрессора открываются новые горизонты на разных направлениях. Почему бы не предъявить территориальных претензий той же Литве – к примеру, потребовать вернуть Вильно, нынешний Вильнюс – или не пробить на прочность украинцев, подпалив территорию незалежной на Ровненском направлении?

Ах, как хорошо сидеть в бункере и двигать солдатиков, не опасаясь за собственную задницу! Путло-фюрер в идеальном положении ненаказуемого поджигателя войны. По намеченному плану, до середины сентября он подпишет с предателем белорусского народа Лукашенко все бумаги по сдаче Беларуси в рейхс-эксплуатацию, после чего 22 сентября по видеосвязи предъявит миру окончательный вызов, объявив о создании агрессивного Союзного государства — обновленного монстра, способного создать большую и острую головную боль для изнеженных западных политиканов.

Веселенькая новость для расходного внутрипещерного материала: в Госдуме вовсю обсуждают создание новой имперской валюты. Пока окончательно не решено: будет ли это прежний рубль или, все-таки, его девальвируют и введут в обращение банкноты нового образца, имитирующие советские – дабы повысить уровень доверия к билетам Центробанка?

Но вполне определенно одно: уже идут спекулятивные игры на рынке золота. Этот презренный металл в последнее время показывает устойчивую динамику роста, намекая на грядущий мировой экономический кризис. В операциях по купле-продаже активно задействованы Россия и Китай. Причем, все это выглядит как разыгранные по нотам спец-операции: в момент повышения цены на рынке появляется крупный продавец – к примеру, из Зимбабве или ЮАР – после чего золотишко оптом скупает либо тайный покупатель из России, либо – из Китая.

Понятно, что такой уровень игры под силу только государственным структурам, поэтому смотрим на рынок золота, не отводя глаз: именно здесь и сейчас ведется подготовка к некоей глобальной схватке за геополитическое влияние в будущем.

Успокоительные мантры о тотальной деградации пыньской системы не должны приводить к фатальному самообману. Нельзя недооценивать противника. Его задача – убить всех, и эта цель вполне достижима. Как у раковой клетки идея завладеть всем организмом превалирует над инстинктом самосохранения.

А, возможно, в этой фашистской системе наличие данного инстинкта и вовсе не предусмотрено? Поэтому перед каждым, кто противостоит фашизоидной системе, выстраиваемой на крупных фрагментах советской дохлятины – должна быть поставлена внятная цель: убить Пыню.

Неважно, каким образом. Через ликвидацию его чиновников на местах или превращение административных зданий и ОВД в пылающие костры, или как-то еще – любой, кто сотрудничает с режимом, служит ему или разделяет его фашистские ценности – должен подлежать уничтожению.

Пыня хочет войну? – он её получит. Он слишком долго «тренировался» на чужих территориях и, наконец, уверовал в собственную неуязвимость. До такой степени уверовал, что перестал заботиться об операциях прикрытия, которые заменил тупыми пацанскими отмазками. «Да вы сами отравили, да он сам с панкреатитом, а вы докажите, а это не доказательства…»

С Пыней нельзя договориться. Его можно только убить. Или вы его, или он – всех нас. Третьего не дано.