Кто вошел в расширенный список российских санкций, кроме Порошенко. Полный перечень

Россия расширила экономические санкции в отношении физлиц граждан Украины и внесла туда еще 42 человека. Среди них экс-президент Петр Порошенко, экс-лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, нардепы Кира Рудик, София Федына, Михаил Волынец, Яна Зинкевич, Сергей Магера, Муса Магомедов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Соответствующее постановление от 31.08.2020 опубликовано на официальном портале правовой информации.

Публикуем список всех фамилий.

Бобровская Соломия Анатольевна.

Бондарев Константин Анатольевич.

Вакарчук Святослав Иванович.

Василенко Леся Владимировна.

Вельможный Сергей Анатольевич.

Волынец Михаил Яковлевич.

Гриб Виктория Александровна.

Богданов Виталий Данилович.

Железняк Ярослав Владимирович.

Забродский Михаил Васильевич.

Зинкевич Яна Вадимовна.

Кабаченко Владимир Викторович.

Клименко Юлия Леонидовна.

Костенко Роман Васильевич.

Кубив Степан Иванович.

Кучеренко Алексей Юрьевич.

Лабунская Анжелика Викторовна.

Лозинский Роман Михайлович.

Луценко Ирина Степановна.

Магера Сергей Василльевич.

Магомедов Муса Сергоевич.

Макаров Олег Анатольевич.

Наливайченко Валентин Александрович.

Немыря Григорий Михайлович.

Николаенко Андрей Иванович.

Осадчук Андрей Петрович.

Порошенко Петр Алексеевич.

Пузийчук Андрей Викторович.

Рахманин Сергей Иванович.

Рудик Кира Александровна.

Синютка Олег Михайлович.

Совсун Инна Романовна.

Стефанишина Ольга Анатольевна.

Сухов Александр Сергеевич.

Тарута Сергей Алексеевич.

Требушкин Руслан Валерьевич.

Умеров Рустем Энверович.

Устинова Александра Юрьевна.

Федина София Романовна.

Цабаль Владимир Владимирович.

Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич.

Юрчишин Ярослав Романович.

Напомним, что Россия ввела экономические санкции в отношении более 300 физлиц и 68 юрлиц из Украины в 2018 году. Это стало ответом на украинские санкции после аннексии Крыма. Список постоянно расширяется.

Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, запрет на вывод капитала за пределы страны.