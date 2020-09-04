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Кто вошел в расширенный список российских санкций, кроме Порошенко. Полный перечень

05.09.2020

Россия расширила экономические санкции в отношении физлиц граждан Украины и внесла туда еще 42 человека. Среди них экс-президент Петр Порошенко, экс-лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, нардепы Кира Рудик, София Федына, Михаил Волынец, Яна Зинкевич, Сергей Магера, Муса Магомедов, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Соответствующее постановление от 31.08.2020 опубликовано на официальном портале правовой информации.

Публикуем список всех фамилий.

  • Бобровская Соломия Анатольевна.
  • Бондарев Константин Анатольевич.
  • Вакарчук Святослав Иванович.
  • Василенко  Леся Владимировна.
  • Вельможный Сергей Анатольевич.
  • Волынец Михаил Яковлевич.
  • Гриб Виктория Александровна.
  • Богданов Виталий Данилович.
  • Железняк Ярослав Владимирович.
  • Забродский Михаил Васильевич.
  • Зинкевич Яна Вадимовна.
  • Кабаченко Владимир Викторович.
  • Клименко Юлия Леонидовна.
  • Костенко Роман Васильевич.
  • Кубив Степан Иванович.
  • Кучеренко Алексей Юрьевич.
  • Лабунская Анжелика Викторовна.
  • Лозинский Роман Михайлович.
  • Луценко Ирина Степановна.
  • Магера Сергей Василльевич.
  • Магомедов Муса Сергоевич.
  • Макаров Олег Анатольевич.
  • Наливайченко Валентин Александрович.
  • Немыря Григорий Михайлович.
  • Николаенко Андрей Иванович.
  • Осадчук Андрей Петрович.
  • Порошенко Петр Алексеевич.
  • Пузийчук Андрей Викторович.
  • Рахманин Сергей Иванович.
  • Рудик Кира Александровна.
  • Синютка Олег Михайлович.
  • Совсун Инна Романовна.
  • Стефанишина Ольга Анатольевна.
  • Сухов Александр Сергеевич.
  • Тарута Сергей Алексеевич.
  • Требушкин Руслан Валерьевич.
  • Умеров Рустем Энверович.
  • Устинова Александра Юрьевна.
  • Федина София Романовна.
  • Цабаль Владимир Владимирович.
  • Чийгоз Ахтем Зейтуллаевич.
  • Юрчишин Ярослав Романович.

    • Напомним, что Россия ввела экономические санкции в отношении более 300 физлиц и 68 юрлиц из Украины в 2018 году. Это стало ответом на украинские санкции после аннексии Крыма. Список постоянно расширяется. 

    Ограничительные меры предусматривают блокировку безналичных денежных средств и имущества на территории России, запрет на вывод капитала за пределы страны.

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