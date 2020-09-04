В Украину не пустили госсекретаря Венгрии

Потапи планировал 3 сентября побывать на открытии школы №10 в Ужгороде, реконструированной за счет венгерского правительства.

Государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Арпад Потапи не смог приехать в Закарпатскую область на открытие отремонтированной венгерской школы. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщило издание Европейская правда со ссылкой на МИД Украины и венгерские СМИ.



Потапи планировал 3 сентября побывать на открытии школы №10 в Ужгороде, реконструированной за счет венгерского правительства.



Приезд высокопоставленного венгерского чиновника был заблокирован из-за недавнего решения Кабмина Ураины о запрете въезда иностранцев в связи с эпидемией коронавируса.



Украина могла сделать исключение для правительственной делегации из Будапешта во главе с Потапи, но отказалась это делать, заявил венгерский консул в Ужгороде Ласло Кути.



МИД Украины в свою очередь заявил, что запрет на въезд Потапи не носит политического характера и осудил высказывания Кути по поводу инцидента.



«Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений», — подчеркнули в МИД Украины.