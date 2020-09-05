На Шрі-Ланці знайшли наконечники стріл віком 48 000 років

Це найдавніші подібні артефакти за межами Африки.

Відповідно до гіпотези африканського походження людини, ранні люди почали свою «подорож» по світу саме з цього спекотного континенту. Вчені припускають, що людина рухалася уздовж узбережжя, уникаючи лісів, проте нове дослідження може спростувати цю теорію, інформує Ukr.Media.

Кістяні наконечники стріл, швейні приналежності і рибальські снасті, знайдені в печері у тропічних лісах Шрі-Ланки, говорять про те, що стародавні люди, можливо, не уникали лісів, а навпаки пристосовувалися до них, створюючи спеціальні інструменти. Наконечники стріл датуються приблизно 48 000 роками, це робить їх найбільш раннім свідченням давньої стрільби з луку, знайденим за межами Африки.

Команда розкопала понад 130 кістяних знарядь з печери Фа-Х’єн-Лєна. Серед цих знахідок було безліч загострених наконечників для стріл або дротиків. Деякі з них, швидше за все, використовувалися в якості наконечників для лову риби.

Також археологи виявили кілька намистин та інших стародавніх ювелірних виробів. Це свідчить про те, що люди могли носити ці предмети в якості особистої прикраси, щоб сигналізувати про певний соціальний статус. Деякі намистини були зроблені з морських раковин. Вчені припускають, що група людей з тропічних лісів отримала ці скарби, торгуючи з тими, хто жив на узбережжі. Дослідники вважають, що групи ранніх людей, що жили в Азії під час палеоліту, соціально взаємодіяли.

: aspekty.net

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