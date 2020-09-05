Укрзализныця со следующей недели отменяет посадку в Тернополе

Город оказался в «красной» карантинной зоне, поэтому посадку пассажиров там решили приостановить.

С 7 сентября Укрзализныця приостанавливает посадку пассажиров в Тернополе, попавшем в «красную» зону карантина. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 4 сентября.

«С 00:01 7 сентября 2020 … Временно отменены посадку пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)», — сказано в сообщении.

Со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением: №21 / 22 Харьков — Трускавец; №12 / 11 Одесса — Львов; №81 / 82 Киев — Ужгород; №49 / 50 Киев — Трускавец; №136 / 135 Снятин — Одесса — Черновцы №108 / 107 Одесса — Ужгород; №110 / 109 Львов — Херсон; №41 / 42 Днепр — Трускавец; №715 / 716 Киев — Львов.

При этом Укрзализныця с 7 сентября возобновляет посадку и высадку пассажиров на станциях Острог и Радивилов. Можно будет приобрести билеты на поезда сообщением со станции Острог — на поезда: №98 / 97 Ковель — Киев; №122 / 121 Ровно — Николаев №88 / 87 Ковель — Новоалексеевка; №45 / 46 Ужгород — Лисичанск. А со станции Радивилов — на поезда: №45 / 46 Ужгород — Лисичанск; №232 / 231 Галич — Геническ — Ивано-Франковск.

Пассажиры, отказывающиеся от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости (в любой момент до дня запланированной поездки и не позднее 60 дней после).