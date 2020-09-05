Нацбанк в шесть раз сократил покупку валюты

Нацбанк на отчетной неделе не продавал валюту, все интервенции по ее покупке проходили по единому курсу.

Национальный банк Украины с 31 августа по 4 сентября сократил объемы покупки валюты на межбанковском рынке в шесть раз по сравнению с предыдущей неделей, до $11,5 млн. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщило издание Лига со ссылкой на данные НБУ.



Нацбанк на отчетной неделе не продавал валюту, все интервенции по ее покупке проходили по единому курсу.



Всего с 1 января 2020 года чистая покупка валюты НБУ на межбанковском рынке составила $4,5 млрд.