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Нацбанк в шесть раз сократил покупку валюты

05.09.2020

Нацбанк на отчетной неделе не продавал валюту, все интервенции по ее покупке проходили по единому курсу.

Национальный банк Украины с 31 августа по 4 сентября сократил объемы покупки валюты на межбанковском рынке в шесть раз по сравнению с предыдущей неделей, до $11,5 млн. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщило издание Лига со ссылкой на данные НБУ.
 
Нацбанк на отчетной неделе не продавал валюту, все интервенции по ее покупке проходили по единому курсу.
 
Всего с 1 января 2020 года чистая покупка валюты НБУ на межбанковском рынке составила $4,5 млрд.

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