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Почему ряд уголовных дел не помешало Кириллу Шевченко возглавить НБУ?

05.09.2020

Во главе Национального банка Украины от уже больше месяца хорошо уместился Кирилл Шевченко, по которому было открыто ряд уголовных дел.

А злые языки уверяют, что главными его карьерными достижениями являются легализации доходов, хищение бюджетных денег и мошенничество. Буквально в этом году в его офисе происходил обыск по одному из таких уголовных дел. Хотя очевидно, что человек, с испорченной деловой репутацией не может возглавлять главный банк страны.

Новость о том, что председатель Нацбанка Яков Смолий написал заявление мало кого удивила. Ведь на протяжении всей своей работы он был лишь марионеткой в руках «Гонтаревой-Порошенко» и беспрекословно выполнял их указания.

Для того чтобы отчетливо понимать кто пришел на должность главы Нацбанка предлагаю ознакомиться с самыми яркими эпизодами странной деятельности Кирилла.

Как Шевченко создавал угрозу госбезопасности и своим клиентам

Несмотря на угрозу вмешательства России в системы хранения данных, госбанки продолжали работать на российских системах процессинга карточных операций, о чем сообщалось еще в 2017 году.  

В перечень крупнейших государственных банков, которые работают на российских программных комплексах для обработки транзакционных операций, также входил и Укргазбанк, который Кирилл Шевченко возглавил в 2015 году.

На тот момент решение Совета национальной безопасности о запрете на работу для ряда российских соцсетей, прикладных и бухгалтерских программ базировалось на том, что эти программы могут выполнять шпионские функции и собирать данные об украинских пользователях и компаниях для российских спецслужб. 

Системы процессинга в этом ключе должны были нести для государства еще большую угрозу, ведь помимо личной информации, данные об операциях по карте содержат еще и персональные финансовые сведения: размер доходов/расходов, места и цели расчетов, обороты и контрагенты. Что может представлять собой особый интерес при анализе операций сотрудников спецслужб, силовиков и армии. 

При этом в Укргазбанке обслуживались наши силовики: работники полиции, СБУ и Нацгвардии. Но это не мешало Шевченко и другим руководителям госбанков обрабатывать информацию на российских платформах. В частности, Укргазбанк работал на программном обеспечении Smartvista. Причем, все эти банки используют собственные процессинговый центры, построенные на российском программном обеспечении. 

НБУ якобы с 2014 года начал проводить последовательную политику отказа от использования информационных и программных продуктов производства компаний РФ, но это было только на словах. Анализ нормативной базы Нацбанка указывает на то, что там постоянно смещали дату перехода банковских учреждений на «не российские» процессинговые и программные комплексы. Выходит, что Шевченко, по велению Гонтаревой уже тогда не препятствовал «сливу» данных в РФ — обо всех финансовых транзакциях украинцев через государственные банки. 

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IFC отказалась инвестировать в Укргазбанк

В 2019 году Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, была готова войти в капитал государственного Укргазбанка. 

Но спустя год украинская структура так никаких инвестиций и не получила. IFC провела due diligence (комплексную проверку), и обнаружила, что инвестировать в этот банк невозможно, поскольку в нем существует высокий уровень проблемных кредитов и уголовные дела, связанные с отмыванием грязных денег.

Вся выявленная информация IFC при комплексной проверке в дальнейшем подтвердилась: 20 февраля 2020 года Подольский райсуд Киева разрешил Государственной фискальной Службе Украины (ГФС) провести выемку документов у клиентов Укргазбанка.

ГФС вел расследование уголовного производства №32019100000000608 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.

По информации Госфинмониторинга, группа лиц в 2016-2019 году организовала схему отмывания грязных денег и уклонения от налогов, при помощи счетов, открытых клиентами в Укргазбанке.

Деньги обналичивались в госбанке через банкоматы и кассы, чем, по мнению следователей, был нанесен ущерб государству в особо крупных размерах. В этой связи ГФС провела обыски в отделениях госбанка в Киеве, в том числе и у Кирилла Шевченко лично. 

«Киевметрострой» и другие прокрутки

Также есть сведения, что Шевченко прокручивал подозрительные сделки с ОВГЗ на биржах, а также занимался проводил сомнительные операции «Киевметростроем», с признаками фиктивности и незаконной обналичкой. Причем, сразу 211 млн гривен.

Эпизод первый: СБУ  установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица Укргазбанка, Альфа-Банка и банка «Альянс», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен, с целью легализации (отмывания) доходов.

Главное следственное управление СБУ обратилось в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество в уголовном производстве № 220 170 000 000 004 23.

«С целью предоставления вида законного происхождения денежных средств, полученных преступным путем, соучастники решили заключить в нарушение Закона Украины «О депозитарной системе Украины», формальные сделки на фондовом рынке с ОВГЗ, во время которых якобы получили прибыли. Однако, такие доходы являются, полученными преступным путем, от созданных с целью прикрытия незаконной деятельности юридических лиц», — сообщает суд.

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При этом, биржевые контракты заключались неоднократно в течение одного дня с незначительной разницей во времени и на одинаковую или сходную по количеству ценных бумаг сумму в аномальном объеме. Круг участников торгов был ограничен, экономическая выгода существовала только для посредников (их клиентов, бенефициаров таких операций), а для других участников торгов незначительна или отсутствует.

Схема налажена на базе биржи «ПФТС». С этой целью в течение указанного выше периода должностные лица ООО «И-Нвест», ЗАО «Мастер Брок», ООО «Навигатор-Инвест» и других торговцев ценными бумагами заключили договоры купли-продажи ОВГЗ у банковских учреждений. В частности, Укргазбанка, Альфа-Банка, банка «Альянс» без цели создать правомерные юридические последствия и без намерения получить прибыль.

Эпизод второй деятельности, связанной с мошенничеством, является схема, при которой Шевченко присваивались бюджетные деньги. 

В апреле 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство СБУ о доступе к документам клиентов Укргазбанка, по уголовному производству № 42019000000002358 от 5 ноября 2019 года по факту мошенничества.

«В ходе уголовного производства установлено, что должностные лица КГГА, «Киевского метрополитена», Укргазбанка, «Киевметростроя» и Госказначейства, злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения, организовали противоправный механизм присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах путем мошенничества», — говорится в решении суда. 

Произошло изъятие документов у клиентов Укргазбанка за период с января 2018 года по апрель 2020 года.

Третий эпизод связан с незаконной обналичкой 211 млн гривен при помощи Укргазбанка. В марте 2020 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС об изъятии документов клиентов Аккордбанка и Укргазбанка.

ГФС ведет расследование в уголовном производстве №32017100110000061 относительно служебных лиц ООО «Ферко» и «Вернон Шиппинг» по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209 и 212 Уголовного кодекса.

По мнению следователей, должностные лица ООО «Вернон Шиппинг», «Укртранстехносервис», «Ферко», «Континент Ойл», «Гербер», «Делоникс», «Винчи», «Сайгон Таун» незаконно обналичили 211 млн грн и уклонились от НДС на 16 млн. гривен.

«В ходе изучения банковских счетов ООО «Гербер», открытых в Укргазбанке и Аккордбанке, установлены факты перечисления денег от предприятий с признаками фиктивности, в т. ч. от ООО «Иволга ЛТД», «Пилигрим ЛТД», «Финик», «Инсайт» и «Либре», которые в дальнейшем незаконно переводились в наличные», — говорится в решении суда.

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Как Укргазбанк переплачивал за инкассаторские машины 

В 2019 году Укргазбанк приобрел инкассаторские автомобили марки Форд Транзит по 1,5 млн гривен за автомобиль. Общая сумма закупки — 81 млн гривен.

Притом, что аналогичные инкассаторские машины стоили в разы дешевле: от 1 млн до 1,2 млн гривен за автомобиль.  

Закупка автомобилей Форд происходила по предварительному сговору с поставщиком и имела признаки коррупционной договоренности: завышение цены и отсутствие конкуренции. 

Фирмой-поставщиком инкассаторских машин была компания ViDi Group, которая является официальным дилером автомобилей Форд в Украине и кредитуется в Укргазбанке. Именно по этой причине закупка машин была полностью прописана под марку Форд.

Импортер во время тендера предоставляет автомобили только своему дилеру — фирме ViDi. Другим участникам отказывают в поставке машин и даже не предоставляют текущие цены. Это сводит к нулю конкуренцию и дает возможность «своей» компании выигрывать аукцион по завышенной цене. 

Укргазбанк подыграл ViDi. Собственник ViDi — Виталий Джуринский, обслуживался в банке и имел проблемные кредиты, а эта сделка помогла решить ему ряд вопросов и погасить проценты.

Шевченко же подписался под закупкой инкассаторских машин по завышенной стоимости — по 250 тыс. гривен на штуке. 

Кстати, по ходу СМИ писали, что инкассация в «Укргазбанке» убыточная, а руководить этим департаментом Шевченко поставил некого Александра Глущенко, который имеет испорченную деловую репутацию. Потому вообще не мог быть назначенным на такую позицию. К тому же тендера на крупную закупку авто не проводилось, как того требует закон «О публичных закупках». Просто принимались коммерческие предложения от потенциальных поставщиков, на основании которых якобы отбирался победитель.

В техусловиях Укргазбанк указывал исключительно автомобили марки Форд, с соответствующими техническими характеристиками. Это не давало возможность попасть в перечень претендентов «посторонним» поставщикам. 

В ноябре 2019 года Государственным бюро расследований было возбуждено уголовное производство №62019000000001720 в отношение служебных лиц «Укргазбанка», за растрату денежных средств в особо крупном размере, при осуществлении закупки бронированных автомобилей. 

Таким образом, назначение Кирилла Шевченко, который фигурирует во множестве не закрытых уголовных дел, просто невозможно. У него испорченная деловая репутация, а шлейф преступлений продолжает накапливаться с каждым днем.

По материалам dubinsky.pro

 

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