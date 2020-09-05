Почему ряд уголовных дел не помешало Кириллу Шевченко возглавить НБУ?

Во главе Национального банка Украины от уже больше месяца хорошо уместился Кирилл Шевченко, по которому было открыто ряд уголовных дел.

А злые языки уверяют, что главными его карьерными достижениями являются легализации доходов, хищение бюджетных денег и мошенничество. Буквально в этом году в его офисе происходил обыск по одному из таких уголовных дел. Хотя очевидно, что человек, с испорченной деловой репутацией не может возглавлять главный банк страны.

Новость о том, что председатель Нацбанка Яков Смолий написал заявление мало кого удивила. Ведь на протяжении всей своей работы он был лишь марионеткой в руках «Гонтаревой-Порошенко» и беспрекословно выполнял их указания.

Для того чтобы отчетливо понимать кто пришел на должность главы Нацбанка предлагаю ознакомиться с самыми яркими эпизодами странной деятельности Кирилла.

Как Шевченко создавал угрозу госбезопасности и своим клиентам

Несмотря на угрозу вмешательства России в системы хранения данных, госбанки продолжали работать на российских системах процессинга карточных операций, о чем сообщалось еще в 2017 году.

В перечень крупнейших государственных банков, которые работают на российских программных комплексах для обработки транзакционных операций, также входил и Укргазбанк, который Кирилл Шевченко возглавил в 2015 году.

На тот момент решение Совета национальной безопасности о запрете на работу для ряда российских соцсетей, прикладных и бухгалтерских программ базировалось на том, что эти программы могут выполнять шпионские функции и собирать данные об украинских пользователях и компаниях для российских спецслужб.

Системы процессинга в этом ключе должны были нести для государства еще большую угрозу, ведь помимо личной информации, данные об операциях по карте содержат еще и персональные финансовые сведения: размер доходов/расходов, места и цели расчетов, обороты и контрагенты. Что может представлять собой особый интерес при анализе операций сотрудников спецслужб, силовиков и армии.

При этом в Укргазбанке обслуживались наши силовики: работники полиции, СБУ и Нацгвардии. Но это не мешало Шевченко и другим руководителям госбанков обрабатывать информацию на российских платформах. В частности, Укргазбанк работал на программном обеспечении Smartvista. Причем, все эти банки используют собственные процессинговый центры, построенные на российском программном обеспечении.

НБУ якобы с 2014 года начал проводить последовательную политику отказа от использования информационных и программных продуктов производства компаний РФ, но это было только на словах. Анализ нормативной базы Нацбанка указывает на то, что там постоянно смещали дату перехода банковских учреждений на «не российские» процессинговые и программные комплексы. Выходит, что Шевченко, по велению Гонтаревой уже тогда не препятствовал «сливу» данных в РФ — обо всех финансовых транзакциях украинцев через государственные банки.

IFC отказалась инвестировать в Укргазбанк

В 2019 году Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, была готова войти в капитал государственного Укргазбанка.

Но спустя год украинская структура так никаких инвестиций и не получила. IFC провела due diligence (комплексную проверку), и обнаружила, что инвестировать в этот банк невозможно, поскольку в нем существует высокий уровень проблемных кредитов и уголовные дела, связанные с отмыванием грязных денег.

Вся выявленная информация IFC при комплексной проверке в дальнейшем подтвердилась: 20 февраля 2020 года Подольский райсуд Киева разрешил Государственной фискальной Службе Украины (ГФС) провести выемку документов у клиентов Укргазбанка.

ГФС вел расследование уголовного производства №32019100000000608 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 УК Украины — уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей.

По информации Госфинмониторинга, группа лиц в 2016-2019 году организовала схему отмывания грязных денег и уклонения от налогов, при помощи счетов, открытых клиентами в Укргазбанке.

Деньги обналичивались в госбанке через банкоматы и кассы, чем, по мнению следователей, был нанесен ущерб государству в особо крупных размерах. В этой связи ГФС провела обыски в отделениях госбанка в Киеве, в том числе и у Кирилла Шевченко лично.

«Киевметрострой» и другие прокрутки

Также есть сведения, что Шевченко прокручивал подозрительные сделки с ОВГЗ на биржах, а также занимался проводил сомнительные операции «Киевметростроем», с признаками фиктивности и незаконной обналичкой. Причем, сразу 211 млн гривен.

Эпизод первый: СБУ установило, что в течение 2017-2018 годов служебные лица Укргазбанка, Альфа-Банка и банка «Альянс», действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО «И-Нвест» и ЗАО «Мастер Брок», в режиме так называемого «группового отчета», совершили действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен, с целью легализации (отмывания) доходов.

Главное следственное управление СБУ обратилось в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество в уголовном производстве № 220 170 000 000 004 23.

«С целью предоставления вида законного происхождения денежных средств, полученных преступным путем, соучастники решили заключить в нарушение Закона Украины «О депозитарной системе Украины», формальные сделки на фондовом рынке с ОВГЗ, во время которых якобы получили прибыли. Однако, такие доходы являются, полученными преступным путем, от созданных с целью прикрытия незаконной деятельности юридических лиц», — сообщает суд.

При этом, биржевые контракты заключались неоднократно в течение одного дня с незначительной разницей во времени и на одинаковую или сходную по количеству ценных бумаг сумму в аномальном объеме. Круг участников торгов был ограничен, экономическая выгода существовала только для посредников (их клиентов, бенефициаров таких операций), а для других участников торгов незначительна или отсутствует.

Схема налажена на базе биржи «ПФТС». С этой целью в течение указанного выше периода должностные лица ООО «И-Нвест», ЗАО «Мастер Брок», ООО «Навигатор-Инвест» и других торговцев ценными бумагами заключили договоры купли-продажи ОВГЗ у банковских учреждений. В частности, Укргазбанка, Альфа-Банка, банка «Альянс» без цели создать правомерные юридические последствия и без намерения получить прибыль.

Эпизод второй деятельности, связанной с мошенничеством, является схема, при которой Шевченко присваивались бюджетные деньги.

В апреле 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство СБУ о доступе к документам клиентов Укргазбанка, по уголовному производству № 42019000000002358 от 5 ноября 2019 года по факту мошенничества.

«В ходе уголовного производства установлено, что должностные лица КГГА, «Киевского метрополитена», Укргазбанка, «Киевметростроя» и Госказначейства, злоупотребляя служебным положением, с целью личного обогащения, организовали противоправный механизм присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах путем мошенничества», — говорится в решении суда.

Произошло изъятие документов у клиентов Укргазбанка за период с января 2018 года по апрель 2020 года.

Третий эпизод связан с незаконной обналичкой 211 млн гривен при помощи Укргазбанка. В марте 2020 года Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство управления финансовых расследований офиса крупных налогоплательщиков ГФС об изъятии документов клиентов Аккордбанка и Укргазбанка.

ГФС ведет расследование в уголовном производстве №32017100110000061 относительно служебных лиц ООО «Ферко» и «Вернон Шиппинг» по признакам преступлений, предусмотренных ст. 209 и 212 Уголовного кодекса.

По мнению следователей, должностные лица ООО «Вернон Шиппинг», «Укртранстехносервис», «Ферко», «Континент Ойл», «Гербер», «Делоникс», «Винчи», «Сайгон Таун» незаконно обналичили 211 млн грн и уклонились от НДС на 16 млн. гривен.

«В ходе изучения банковских счетов ООО «Гербер», открытых в Укргазбанке и Аккордбанке, установлены факты перечисления денег от предприятий с признаками фиктивности, в т. ч. от ООО «Иволга ЛТД», «Пилигрим ЛТД», «Финик», «Инсайт» и «Либре», которые в дальнейшем незаконно переводились в наличные», — говорится в решении суда.

Как Укргазбанк переплачивал за инкассаторские машины

В 2019 году Укргазбанк приобрел инкассаторские автомобили марки Форд Транзит по 1,5 млн гривен за автомобиль. Общая сумма закупки — 81 млн гривен.

Притом, что аналогичные инкассаторские машины стоили в разы дешевле: от 1 млн до 1,2 млн гривен за автомобиль.

Закупка автомобилей Форд происходила по предварительному сговору с поставщиком и имела признаки коррупционной договоренности: завышение цены и отсутствие конкуренции.

Фирмой-поставщиком инкассаторских машин была компания ViDi Group, которая является официальным дилером автомобилей Форд в Украине и кредитуется в Укргазбанке. Именно по этой причине закупка машин была полностью прописана под марку Форд.

Импортер во время тендера предоставляет автомобили только своему дилеру — фирме ViDi. Другим участникам отказывают в поставке машин и даже не предоставляют текущие цены. Это сводит к нулю конкуренцию и дает возможность «своей» компании выигрывать аукцион по завышенной цене.

Укргазбанк подыграл ViDi. Собственник ViDi — Виталий Джуринский, обслуживался в банке и имел проблемные кредиты, а эта сделка помогла решить ему ряд вопросов и погасить проценты.

Шевченко же подписался под закупкой инкассаторских машин по завышенной стоимости — по 250 тыс. гривен на штуке.

Кстати, по ходу СМИ писали, что инкассация в «Укргазбанке» убыточная, а руководить этим департаментом Шевченко поставил некого Александра Глущенко, который имеет испорченную деловую репутацию. Потому вообще не мог быть назначенным на такую позицию. К тому же тендера на крупную закупку авто не проводилось, как того требует закон «О публичных закупках». Просто принимались коммерческие предложения от потенциальных поставщиков, на основании которых якобы отбирался победитель.

В техусловиях Укргазбанк указывал исключительно автомобили марки Форд, с соответствующими техническими характеристиками. Это не давало возможность попасть в перечень претендентов «посторонним» поставщикам.

В ноябре 2019 года Государственным бюро расследований было возбуждено уголовное производство №62019000000001720 в отношение служебных лиц «Укргазбанка», за растрату денежных средств в особо крупном размере, при осуществлении закупки бронированных автомобилей.

Таким образом, назначение Кирилла Шевченко, который фигурирует во множестве не закрытых уголовных дел, просто невозможно. У него испорченная деловая репутация, а шлейф преступлений продолжает накапливаться с каждым днем.

По материалам dubinsky.pro