Минюст придумал, как заблокировать выплату 10 млрд Суркисам по ПриватБанку

Министерство юстиции подготовило законопроект, который позволит не выполнять судебное решение о взыскании с ПриватБанка 10 млрд в пользу братьев Суркисов. Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська на своей странице в Facebook.

По его словам, решение суда – незаконное, наглое и бессмысленное.

«Ожидать рассмотрение апелляции или кассации – долго и положительный результат рассмотрения далеко не гарантирован. Поэтому мы подготовили законопроект, который дает возможность не совершать принудительное исполнение этого постановления», – написал он.

Министр добавил, что законопроект не оформляют как правительственный для экономии времени, поскольку «согласование внутри правительства отберет минимум неделю».