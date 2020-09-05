Назван самый популярный автомобиль среди украинцев в августе

Обнародован ТОП-10 новых авто на украинском рынке за последний месяц лета.

В августе украинцы приобрели больше всего автомобилей марки RENAULT – 1334 машины. Абсолютным бестселлером месяца стал RENAULT Duster. Об этом сообщает Укравтопром.

Топ-10 новых легковых автомобилей среди украинцев за август выглядит следующим образом:

RENAULT — куплено 1334 автомобиля в августе;

TOYOTA — 1148 автомобилей;

VOLKSWAGEN — 560 автомобилей;

HYUNDAI — 341 автомобиль;

SUZUKI — 311 автомобилей;

SKODA — 294 автомобиля;

NISSAN — 281 автомобиль;

MITSUBISHI — 229 автомобилей;

PEUGEOT — 221 автомобиль;

MAZDA — 220 автомобилей.

Кром того, в Укравтопроме рассказали, что спрос на новые авто в августе упал. В августе украинцы приобрели 7 000 новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем в 2019 году.

: sud.ua